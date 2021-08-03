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PlayStation 5 до конца 2021 года получит новую функцию

Ferra.ru
6 часов назад

В ноябре 2021 года Sony будет праздновать первую годовщину PlayStation 5. То ли в честь этого, то ли просто чтобы порадовать фанатов, компания добавит в консоль новую долгожданную функцию — переменную частоту обновления изображения (VRR).

PlayStation 5 до конца 2021 года получит новую функцию
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Глава Value Electronics Роберт Зон рассказал, что этому событию будет предшествовать обновление HDMI. Только после него японская корпорация будет готова внедрить VRR в PlayStation 5, пишет PlayStation Universe.

При этом, что интересно, в игровых приставках от конкурентов из Microsoft — Xbox Series X и S — аналогичное решение уже внедрено и успешно запущено.

Напомним, что ранее в сети появлялась информация о появлении новой ревизии digital-версии PlayStation 5 под номером CFI-1100B0. Она должна была выйти ещё в июле 2021 года, но пока что нет никакой информации о её поставках в розницу.

Игры,Microsoft,
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