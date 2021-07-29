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В World of Warcraft прошел протест против Blizzard — участники осудили тех, кто не пришел

CyberSport.ruиещё 1
2 часа назад

Вечером 28 июля в World of Warcraft: Shadowlands состоялись акции протеста против компании Blizzard, руководителей которой обвинили в сексуальных домогательствах. Митинги прошли на нескольких европейских и американских серверах.

В World of Warcraft прошел протест против Blizzard
Фото: warcraftstatswarcraftstats

Внутриигровые акции координировались представителями Blizzard, которые в тот же день вышли на протест в кампусе компании. Пользователи собрались в 19:00 мск в Орибосе и в 20:00 одновременно покинули серверы.

Некоторые участники акций протеста призвали на reddit остальных пользователей World of Warcraft перестать поддерживать Blizzard. По мнению активистов, геймеры не должны разграничивать игру и нарушения корпоративной этики в компании. Самые активные участники протеста объявили, что все комьюнити должно отказаться от подписки на World of Warcraft и занять жесткую социальную позицию. Не все геймеры согласились с этой точкой зрения, но их сообщения минусовались остальными пользователями.

Ранее департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии обратился в суд с иском к Activision Blizzard. По сведениям чиновников, в компании процветает «культура парней из братства», которая привела к многолетней дискриминации женщин и домогательствам.

На ситуацию отреагировал глава компании Бобби Котик. Он осудил топ-менеджмент за бестактную реакцию и игнорирование проблемы, а также пообещал, что в будущем руководство будет больше прислушиваться к сотрудникам, чтобы создать лучшую атмосферу в коллективе.

Игры,Бобби Котик,
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