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Симулятор Олимпийских игр стал временно бесплатным

Ferra.ru
3 часа назад

В популярном сервисе цифровой дистрибуции стартовала акция, в рамках которой в симулятор Олимпийских игр можно временно сыграть бесплатно.

Симулятор Олимпийских игр стал временно бесплатным
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Олимпийские игры Tokyo 2020 – Официальная игра — это многопользовательский тайтл SEGA, в котором пользователи могут выбрать определенную дисциплину из 18 предложенных — начиная от футбола, заканчивая теннисом — и начать сражаться с друзьями за золото на мировом уровне. Помимо бесплатного доступна игру продают сейчас со скидкой — за 2 564 рубля вместо прежних 2 849.

Воспользоваться бесплатным доступом можно до 26 июля. Опробовать игру можно перейдя по этой ссылке.

Напомним, что в Epic games store сейчас бесплатно раздают сразу две игры — Defense Grid: The Awakening и Verdun.

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