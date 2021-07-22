Элой из Horizon Zero Dawn прибудет в Genshin Impact

PlayStation и miHoYo объявили о партнёрстве по Genshin Impact, плодом которого станет появление Элой из Horizon Zero Dawn в популярной китайской игре.
Для получения 5-звёздной героини поклонникам не придётся делать ничего особенного — достигнувшие 20 ранга приключения получат «Спасателя из другого мира» автоматически по виртуальной почте.
Сначала Элой смогут получить только игроки на PS5 и PS4 (с 13 октября), а затем и на любой из остальных платформ, включая iOS, Android и PC (с 24 ноября).
Вчера для Genshin Impact выпустили крупное обновление 2.0, с которым добавили новый регион и ввели возможность переносить весь прогресс с любой из платформ, включая PlayStation. Однако уникальные для системы предметы всё ещё можно использовать только на определённой платформе.