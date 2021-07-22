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Сразу две игры для Android-смартфонов стали бесплатными

Ferra.ru
25 минут назад
В онлайн-магазине Google время от времени запускают бесплатные раздачи игр и предложений. На этой недели пользователи Android-смартфонов могут купить со 100% скидками сразу две игры — The Chronos Principle и Special Elite force Commando Strike.
Сразу две игры для Android-смартфонов стали бесплатными
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Special Elite force Commando Strike - Ops Mission представляет из себя шутера от первого лица с элементами экшена. В обычное время игру продают за 599 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить со 100% скидкой. Установить игру можно перейдя по этой ссылке.
The Chronos Principle, в свою очередь, представляет из себя головоломку с 77 уровнями, сопровождающуюся приятной графикой. Исходная стоимость тайтла — 139 рублей. Скачать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.
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