Объявлена дата выхода Tetris Effect: Connected в Steam

Tetris Effect: Connected станет доступна в Steam 18 августа. Соответствующая информация появилась на странице тайтла. Помимо основной игры, в Connected также войдет сетевое обновление.

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С выходом в Steam тайтл получит кроссплей с версиями для других платформ. Ранее игра была доступна на ПК в EGS в качестве временного эксклюзива платформы. В отличие от классической Tetris, в Effect добавлены новые особенности вроде возможности останавливать время или играть на расширенном поле до трех пользователей одновременно. Визуальный стиль тайтла создан Тецуей Мизугучи, автором серии Rez Infinite.