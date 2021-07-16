В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Объявлена дата выхода Tetris Effect: Connected в Steam

CyberSport.ruиещё 1
2 часа назад
Tetris Effect: Connected станет доступна в Steam 18 августа. Соответствующая информация появилась на странице тайтла. Помимо основной игры, в Connected также войдет сетевое обновление.
Объявлена дата выхода Tetris Effect: Connected в Steam
Фото: ВикипедияВикипедия
С выходом в Steam тайтл получит кроссплей с версиями для других платформ. Ранее игра была доступна на ПК в EGS в качестве временного эксклюзива платформы. В отличие от классической Tetris, в Effect добавлены новые особенности вроде возможности останавливать время или играть на расширенном поле до трех пользователей одновременно. Визуальный стиль тайтла создан Тецуей Мизугучи, автором серии Rez Infinite.
Первая версия Tetris Effect вышла в 2018 году эксклюзивно на PS4, после чего тайтл стал доступен на других платформах. В их числе Xbox One, Xbox Series X/S, Oculus Quest и ПК (в EGS). Стоимость игры в Steam на данный момент неизвестна.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители