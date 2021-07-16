Объявлена дата выхода Tetris Effect: Connected в Steam

Tetris Effect: Connected станет доступна в Steam 18 августа. Соответствующая информация появилась на странице тайтла. Помимо основной игры, в Connected также войдет сетевое обновление.
С выходом в Steam тайтл получит кроссплей с версиями для других платформ. Ранее игра была доступна на ПК в EGS в качестве временного эксклюзива платформы. В отличие от классической Tetris, в Effect добавлены новые особенности вроде возможности останавливать время или играть на расширенном поле до трех пользователей одновременно. Визуальный стиль тайтла создан Тецуей Мизугучи, автором серии Rez Infinite.
Первая версия Tetris Effect вышла в 2018 году эксклюзивно на PS4, после чего тайтл стал доступен на других платформах. В их числе Xbox One, Xbox Series X/S, Oculus Quest и ПК (в EGS). Стоимость игры в Steam на данный момент неизвестна.