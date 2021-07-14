Battlefield 1 могут бесплатно раздать на ПК

Инсайдер Том Хендерсон, известный по своим новостям о серии игр Battlefield, сообщил, что велика вероятность бесплатной раздачи ПК-версии Battlefield 1 в день открытия выставки EA Play Live. Возможно, игра будет доступна к скачиванию через один из цифровых магазинов.