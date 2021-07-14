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Battlefield 1 могут бесплатно раздать на ПК в день начала EA Play Live

Чемпионат.com
4 часа назад
Инсайдер Том Хендерсон, известный по своим новостям о серии игр Battlefield, сообщил, что велика вероятность бесплатной раздачи ПК-версии Battlefield 1 в день открытия выставки EA Play Live. Возможно, игра будет доступна к скачиванию через один из цифровых магазинов.
Battlefield 1 могут бесплатно раздать на ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Сама презентация EA Play Live состоится 22 июля. Ожидается, что на ней будет презентован мультиплеер Battlefield 2042, геймплей FIFA 22 с новой системой HyperMotion и геймплей Lost in Random — потенциального нового хита Electronic Arts.
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