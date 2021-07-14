Microsoft позволит родителям ограничивать траты детей на игры

Лимит расходов: родители смогут пополнять кошелёк в аккаунте и ограничивать его траты. В компании предлагают использовать эту функцию как возможность поощрить успехи ребёнка в учёбе.
Уведомления: отбивка будет приходить каждый раз, когда ребёнок захочет приобрести игру или совершить транзакцию в процессе, но на счёте будет недостаточно средств. Родитель сможет оплатить покупку со своего счёта или отклонить запрос.
История транзакций и баланс: возможность отслеживать недавние покупки и расходы.
В Microsoft пояснили, что эти возможности добавили после многочисленных просьб родителей, а функционал будет развиваться и далее. В мае этого года компания добавила в Xbox Family Settings функцию блокировки многопользовательской игры.