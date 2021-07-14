Microsoft позволит родителям ограничивать траты детей на игры

В мобильном приложении Xbox Family Settings (доступно на iOS и Android) появятся функции контроля за приобретениями детей в магазине Microsoft Store. Пока родителям доступны три опции:

В Microsoft пояснили, что эти возможности добавили после многочисленных просьб родителей, а функционал будет развиваться и далее. В мае этого года компания добавила в Xbox Family Settings функцию блокировки многопользовательской игры.