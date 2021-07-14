В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Microsoft позволит родителям ограничивать траты детей на игры

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад
В мобильном приложении Xbox Family Settings (доступно на iOS и Android) появятся функции контроля за приобретениями детей в магазине Microsoft Store. Пока родителям доступны три опции:
Microsoft позволит родителям ограничивать траты детей на игры
Фото: ReutersReuters
  1. Лимит расходов: родители смогут пополнять кошелёк в аккаунте и ограничивать его траты. В компании предлагают использовать эту функцию как возможность поощрить успехи ребёнка в учёбе.
  2. Уведомления: отбивка будет приходить каждый раз, когда ребёнок захочет приобрести игру или совершить транзакцию в процессе, но на счёте будет недостаточно средств. Родитель сможет оплатить покупку со своего счёта или отклонить запрос.
  3. История транзакций и баланс: возможность отслеживать недавние покупки и расходы.
В Microsoft пояснили, что эти возможности добавили после многочисленных просьб родителей, а функционал будет развиваться и далее. В мае этого года компания добавила в Xbox Family Settings функцию блокировки многопользовательской игры.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители