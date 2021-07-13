Анонсирована Company of Heroes 3

Студия Relic Entertainment представила стратегию в реальном времени Company of Heroes 3. Желающие уже могут зарегистрироваться на участие в тестировании ранних билдов игры и сюжетной кампании.

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События Company of Heroes 3 развернутся в Средиземноморском театре военных действий — авторы тайтла выбрали эту часть Второй мировой, основываясь на пожеланиях фанатов. Главными особенностями продолжения серии RTS разработчики назвали локации с разнообразным ландшафтом, полную тактическую паузу, а также расширенную стратегическую составляющую с постепенным захватом карты.

Company of Heroes 3 выйдет в 2022 году. Релиз первой части серии состоялся в сентябре 2006-го, а сиквел вышел в июне 2013-го. Обе стратегии получили высокие оценки от критиков.