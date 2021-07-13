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В Dota 2 исправили баг с крипами Dire и ввели тестовую функцию компенсации пинга

CyberSport.ruиещё 1
3 часа назад
Студия Valve выпустила обновление для Dota 2, с которым устранила проблему с базовым образом крипов стороны Dire. Разработчики MOBA также ввели новую функцию для компенсации высокой задержки — пока она доступна в тестовом режиме.
В Dota 2 начали тестирование компенсации пинга
Фото: СкриншотСкриншот
После выпуска альтернативного образа крипов в Battle Pass к ивенту «Враждостояние» игроки в Dota 2 заметили, что базовая версия юнитов дальнего боя стороны Dire также изменилась. Некоторые элементы этих моделей окрасились в яркие цвета. Проблема была устранена в патче от 13 июля.
Помимо этого, разработчики Dota 2 добавили дополнительные команды. Новая функция позволяет компенсировать высокий пинг при добивании крипов. При активации dota_lag_compensation_test игра начнет учитывать задержку и ускорять анимацию атаки героя на соответствующее значение. Протестировать механику можно только при включенной настройке sv_cheats.
Ранее Valve продлила действие командных бандлов в Dota 2 до 18 октября. Изначально косметические предметы должны были пропасть в конце июля — перед началом The International 10. Разработчики игры пересмотрели срок доступности наборов после переноса турнира.
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