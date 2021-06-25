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В GOG стала бесплатно доступна Shadowrun Trilogy

CyberSport.ruиещё 3
4 часа назад
В цифровом магазине GOG можно бесплатно добавить Shadowrun Trilogy в личную библиотеку до 28 июня. Раздачу устроили в рамках летней распродажи в онлайн-магазине.
В GOG стала бесплатно доступна Shadowrun Trilogy
Фото: СкриншотСкриншот
Состав Shadowrun Trilogy:
  • Shadowrun Returns — в Deluxe-версии, с саундтреком и сборником рассказов по вселенной.
  • Shadowrun: Dragonfall — Director's Cut.
  • Shadowrun: Hong Kong — в Deluxe-версии с артбуком и саундтреком.
Параллельно в Epic Games Store пользователи могут бесплатно получить Sonic Mania и Horizon Chase Turbo, а в Steam началась летняя распродажа.
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