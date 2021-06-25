В GOG стала бесплатно доступна Shadowrun Trilogy

В цифровом магазине GOG можно бесплатно добавить Shadowrun Trilogy в личную библиотеку до 28 июня. Раздачу устроили в рамках летней распродажи в онлайн-магазине.
Состав Shadowrun Trilogy:
- Shadowrun Returns — в Deluxe-версии, с саундтреком и сборником рассказов по вселенной.
- Shadowrun: Dragonfall — Director's Cut.
- Shadowrun: Hong Kong — в Deluxe-версии с артбуком и саундтреком.
Параллельно в Epic Games Store пользователи могут бесплатно получить Sonic Mania и Horizon Chase Turbo, а в Steam началась летняя распродажа.