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Объявлена дата выхода MMORPG SUN Classic

MMO13
3 часа назад
Корейская MMORPG Soul of the Ultimate Nation совсем скоро обзаведется улучшенной версией под названием Soul of the Ultimate Nation Classic. Состоится релиз 1 июля, а до того времени пользователи могут пройти предварительную регистрацию ради получения всяческих наград на старте.
MMORPG SUN Classic выйдет в июле
Фото: MMO13MMO13
На данный момент заполнить анкету предрегистрации могут только жители Южной Кореи: для всех остальных стран стоит блок по IP. Наверняка тоже самое будет и с основным клиентом после выхода. О распространении улучшенной версии Sun Classic на международный рынок пока новостей нет.
Soul of the Ultimate Nation Classic (SUN Classic) — это улучшенная версия корейской MMORPG Soul of the Ultimate Nation, включающая в себя обновленную графику и множество свежих функций. В игру были добавлены новые типы подземелий, большее число врагов на уже знакомых локациях, сравнивание предметов и автоматизация гринда.
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