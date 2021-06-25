MMORPG SUN Classic выйдет в июле

Корейская MMORPG Soul of the Ultimate Nation совсем скоро обзаведется улучшенной версией под названием Soul of the Ultimate Nation Classic. Состоится релиз 1 июля, а до того времени пользователи могут пройти предварительную регистрацию ради получения всяческих наград на старте.

Фото: MMO13 MMO13

На данный момент заполнить анкету предрегистрации могут только жители Южной Кореи: для всех остальных стран стоит блок по IP. Наверняка тоже самое будет и с основным клиентом после выхода. О распространении улучшенной версии Sun Classic на международный рынок пока новостей нет.