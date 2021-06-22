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Bloodborne стала самой популярной игрой PS Now на ПК

CyberSport.ru
11 часов назад
Bloodborne возглавила рейтинг самых популярных игр среди пользователей PlayStation Now за весну 2021 года. Информацией об этом Sony поделилась в блоге на официальном сайте.
Bloodborne стала самой популярной игрой PS Now на ПК
Фото: СкриншотСкриншот
Среди пользователей облачного сервиса на консолях в пятерку лидеров по стримингу и загрузкам попали Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III, F1 2020, WWE 2K19. Геймеры на ПК с помощью функции стриминга больше всего играли в Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers и Detroit: Become Human.
PS Now — облачный сервис PlayStation, позволяющий играть в тайтлы из актуального каталога. Их можно запускать как на консолях, так и на ПК или мобильных устройствах — через стриминг. Сервис доступен только в 18 странах, в число которых Россия пока не входит.
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