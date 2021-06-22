Bloodborne стала самой популярной игрой PS Now на ПК

Bloodborne возглавила рейтинг самых популярных игр среди пользователей PlayStation Now за весну 2021 года. Информацией об этом Sony поделилась в блоге на официальном сайте.

Среди пользователей облачного сервиса на консолях в пятерку лидеров по стримингу и загрузкам попали Marvel’s Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III, F1 2020, WWE 2K19. Геймеры на ПК с помощью функции стриминга больше всего играли в Bloodborne, Horizon Zero Dawn, The Last of Us, Marvel’s Avengers и Detroit: Become Human.

PS Now — облачный сервис PlayStation, позволяющий играть в тайтлы из актуального каталога. Их можно запускать как на консолях, так и на ПК или мобильных устройствах — через стриминг. Сервис доступен только в 18 странах, в число которых Россия пока не входит.