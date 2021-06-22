NieR: Automata разошлась тиражом свыше 6 млн копий

Официальный Twitter-аккаунт серии NieR сообщил, что NieR: Automata и ремастер NieR Replicant разошлись тиражом свыше 6 млн копий и 1 млн копий соответственно. Сюда входят как отгрузки физических копий, так и цифровые продажи.
В апреле создатели серии NieR сообщили, что Steam-версия NieR: Automata наконец получит первый полноценный патч, который находится в разработке.
Пока авторы не поделились подробностями, однако чуть ранее со страницы NieR: Automata в Steam убрали упоминание антипиратской защиты Denuvo.