NieR: Automata разошлась тиражом свыше 6 млн копий

Официальный Twitter-аккаунт серии NieR сообщил, что NieR: Automata и ремастер NieR Replicant разошлись тиражом свыше 6 млн копий и 1 млн копий соответственно. Сюда входят как отгрузки физических копий, так и цифровые продажи.

В апреле создатели серии NieR сообщили, что Steam-версия NieR: Automata наконец получит первый полноценный патч, который находится в разработке.