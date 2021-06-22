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Опубликован релизный трейлер кооперативного экшена Dark Alliance

MMO13
8 часов назад
Кооперативный экшен Dungeons & Dragons: Dark Alliance обзавелся релизным трейлером, выполненным в формате синематика. Ролик демонстрирует несколько боссов из игры и персонажей, за которых можно сражаться.
Опубликован трейлер кооперативного экшена Dark Alliance
Фото: MMO13MMO13
«Твоя вечеринка. Их похороны. Dark Alliance оживляет мир Dungeons & Dragons во взрывном экшене, наполненном боями в реальном времени и динамичным кооперативом», — говорится в описании к видео.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance — это кооперативная Action/RPG от компании Tuque Games. В игре имеется вид от третьего лица, командные битвы в кооперативе до четырёх игроков с монстрами / боссами из вселенной D&D и разные классы персонажей. Игра выйдет 22 июня на PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Геймплей вы можете увидеть здесь.
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