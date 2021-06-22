Опубликован трейлер кооперативного экшена Dark Alliance

Dungeons & Dragons: Dark Alliance — это кооперативная Action/RPG от компании Tuque Games. В игре имеется вид от третьего лица, командные битвы в кооперативе до четырёх игроков с монстрами / боссами из вселенной D&D и разные классы персонажей. Игра выйдет 22 июня на PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Геймплей вы можете увидеть здесь.