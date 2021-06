В первую очередь игроки смогут разделяться на роли: The Storm Chaser, The Logistic, The Surgeon и The Tank. Каждая будет обладать уникальными умениями, однако конкретную специализацию можно получить лишь с помощью экипировки. Обещают присутствие разных комплектов и смену наборов почти мгновенно. Еще планируют разработать эксклюзивные анимации для всех архетипов.