Рампарт пообещали усилить в 10 сезоне Apex Legends

Директор по дизайну Apex Legends Джейсон МакКорд ответил на вопросы игроков по поводу легенды «Рампарт» и рассказал подробности о том, какие именно изменения ждут героя в 10 сезоне.

Фото: MMO13 MMO13

Рампарт была добавлена в 6 сезоне и почти сразу пользователи ощутили все ее слабости. Тем не менее, эта легенда использовалась на киберспортивных турнирах, где неплохо себя показывала в некоторых пиках. Но даже ее «мейнеры» считают, что нужно повышать эффективность данного персонажа.

Джейсон прислушался к просьбам и выделил несколько интересных идей для усиления легенды:

Расширение области поворота минигана — ультимейт Рампарт.Пассивная способность, увеличивающая емкость магазина и скорость перезарядки будет распространяться на все оружие, а не только на ручные пулеметы.Активная способность Рампарт, создающая баррикады, не будет пропускать противников через стекло. На данный момент можно просто перепрыгнуть через защитное окно.