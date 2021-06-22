Рампарт пообещали усилить в 10 сезоне Apex Legends

Директор по дизайну Apex Legends Джейсон МакКорд ответил на вопросы игроков по поводу легенды «Рампарт» и рассказал подробности о том, какие именно изменения ждут героя в 10 сезоне.
Рампарт была добавлена в 6 сезоне и почти сразу пользователи ощутили все ее слабости. Тем не менее, эта легенда использовалась на киберспортивных турнирах, где неплохо себя показывала в некоторых пиках. Но даже ее «мейнеры» считают, что нужно повышать эффективность данного персонажа.
Джейсон прислушался к просьбам и выделил несколько интересных идей для усиления легенды:
Расширение области поворота минигана — ультимейт Рампарт.Пассивная способность, увеличивающая емкость магазина и скорость перезарядки будет распространяться на все оружие, а не только на ручные пулеметы.Активная способность Рампарт, создающая баррикады, не будет пропускать противников через стекло. На данный момент можно просто перепрыгнуть через защитное окно.
Также МакКорд подметил, что это еще не точный список изменений, поэтому все подробности появятся уже ближе к выходу 10 сезона.