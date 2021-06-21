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Сборы «Форсажа 9» в мире приближаются к 300 миллионам долларов

Игромания.ру
13 часов назад
Девятая часть «Форсажа 9» собрала по всему миру уже почти 300 млн долларов, несмотря на скандал с Джоном Синой и проблемы с прокатом в России.
Сборы «Форсажа 9» приближаются к $300 млн
Фото: Игромания.руИгромания.ру
На данный момент общие сборы картины составили 292 млн долларов, причём лента ещё не вышла у себя на родине — в Штатах прокат начнётся лишь 25 июня.
Сиквел «Тихого места» добрался до 222 млн долларов сборов по миру, триквел «Заклятия» собрал 142,8 млн долларов, а «Круэлла» — почти 160 млн долларов.
Последняя, кстати, на данный момент занимает второе место в российском прокате, а вот лидером выступил новый мультфильм Pixar «Лука» со 139 млн рублей сборов — в США лента появилась сразу на Disney+.
Игры,Россия,
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