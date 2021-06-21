Сборы «Форсажа 9» приближаются к $300 млн

Девятая часть «Форсажа 9» собрала по всему миру уже почти 300 млн долларов, несмотря на скандал с Джоном Синой и проблемы с прокатом в России

На данный момент общие сборы картины составили 292 млн долларов, причём лента ещё не вышла у себя на родине — в Штатах прокат начнётся лишь 25 июня.

Сиквел «Тихого места» добрался до 222 млн долларов сборов по миру, триквел «Заклятия» собрал 142,8 млн долларов, а «Круэлла» — почти 160 млн долларов.