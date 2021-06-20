Авторы PUBG показали тизер особенностей новой карты

Создатели PUBG вслед за объявлением даты появления новой карты, Taego, показали тизер новых особенностей, доступных на свежей локации.
Судя по ролику, на карте появятся две новые винтовки и транспорт, а также большой аирдроп сразу нескольких ящиков и, видимо, возможность сбивать самолёты, «воскрешения» погибших членов команды (или самого себя?), а также новая механика, связанная с синей зоной.
Напомним, карта Taego будет размером «8 на 8», а выйдет она с релизом обновления 12.2, то есть 7 июля на PC и 15 июля на консолях.