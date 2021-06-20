Авторы PUBG показали тизер особенностей новой карты

Судя по ролику, на карте появятся две новые винтовки и транспорт, а также большой аирдроп сразу нескольких ящиков и, видимо, возможность сбивать самолёты, «воскрешения» погибших членов команды (или самого себя?), а также новая механика, связанная с синей зоной.