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Авторы PUBG показали тизер особенностей новой карты, Taego

Игромания.руиещё 1
21 час назад
Создатели PUBG вслед за объявлением даты появления новой карты, Taego, показали тизер новых особенностей, доступных на свежей локации.
Авторы PUBG показали тизер особенностей новой карты
Фото: СкриншотСкриншот
Судя по ролику, на карте появятся две новые винтовки и транспорт, а также большой аирдроп сразу нескольких ящиков и, видимо, возможность сбивать самолёты, «воскрешения» погибших членов команды (или самого себя?), а также новая механика, связанная с синей зоной.
Напомним, карта Taego будет размером «8 на 8», а выйдет она с релизом обновления 12.2, то есть 7 июля на PC и 15 июля на консолях.
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