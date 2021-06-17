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У MOBA про Покемонов появилась дата выхода

Игромания.руиещё 2
19 часов назад
Pokemon Company представила кинематографический трейлер Pokémon Unite, объявив сроки выпуска игры на Nintendo Switch (июль) и смартфонах под управлением iOS и Android (сентябрь). Проект представляет собой MOBA, но с покемонами. За создание отвечает китайская студия TiMi (Call of Duty: Mobile).
MOBA про Покемонов выйдет уже осенью 2021 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Помимо традиционных для жанра сражений, прокачки (а в случае покемонов — эволюции) и командной игры, в Unite, похоже, будет какой-то спортивный элемент. Разработчики обещают кроссплей и возможность переносить прогресс между всеми платформами.
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