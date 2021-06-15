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Мультиплеерная игра Resident Evil Re:Verse выйдет в июле

MMO13
17 часов назад
Пресс-конференция компании Capcom на игровой выставке E3 2021 началась новостями о серии Resident Evil. Продюсер Resident Evil: Village Цуёси Канда поблагодарил фанатов и объявил, что в следующем месяце, то есть уже в июле, состоится релиз мультиплеерного спин-оффа под названием Resident Evil Re:Verse. Все обладатели восьмой части получат игру в подарок.
Resident Evil Re:Verse выйдет в июле
Фото: MMO13MMO13
Также было сказано, что Resident Evil: Village получит первое сюжетное дополнение, подробности которого обещают раскрыть скоро. На данный момент нет даже официального названия, не говоря о каких-либо других деталях.
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