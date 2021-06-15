Resident Evil Re:Verse выйдет в июле

Пресс-конференция компании Capcom на игровой выставке E3 2021 началась новостями о серии Resident Evil. Продюсер Resident Evil: Village Цуёси Канда поблагодарил фанатов и объявил, что в следующем месяце, то есть уже в июле, состоится релиз мультиплеерного спин-оффа под названием Resident Evil Re:Verse. Все обладатели восьмой части получат игру в подарок.