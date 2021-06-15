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СМИ: Microsoft перезапустила Everwild — игра выйдет не раньше 2024 года

Игромания.ру
22 часа назад
Rare перезапустила производство Everwild — необычного приключения, которое анонсировали два года назад на E3 2019. Об этом сообщают источники издания VGC, при этом в студии как минимум подтвердили нового творческого руководителя.
Microsoft перезапустила Everwild
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Проблемы в производстве, которое стартовало примерно в 2014 году, у небольшой команды проекта возникали постоянно — не было чёткого видения, кроме визуального стиля и саундтрека.В прошлом году Everwild представляла собой экшен от третьего лица с частью «божественных механик».
Сейчас разработку возглавляет ветеран Грегг Мэйлз — он работает в студии с 1989 года и принимал активное участие во всех успешных играх Rare, включая Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Viva Pinata и Sea of Thieves.
Сейчас в студии не ожидают, что игра появится раньше 2024 года.
Игры,Microsoft,
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