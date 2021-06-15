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Украинцы раскритиковали S.T.A.L.K.E.R из-за российского подзаголовка

News.ruиещё 2
15 июня 2021
Украинцам не понравилась игра S.T.A.L.K.E.R 2 из-за пророссийского подзаголовка Heart of Chernobyl. Жители соседней республики недовольны русским названием Чернобыль, о чём большинство заявили в соцсетях, пишет РИА Новости.
Украинцы разнесли S.T.A.L.K.E.R за русское название игры
Фото:  Zamir Usmanov/Russian Look Zamir Usmanov/Russian Look
В знак протеста украинцы запустили хештег в Twitter #ChornobylnotChernobyl
Вы не найдёте на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл? — пишут пользователи.
Дело в том, что по-украински название города звучит как «Чорнобиль», по-английски он должен писаться Chornobyl. Однако в игре использовано транслитерированное русское название. Из-за этого, считают украинцы, и сам шутер могут воспринимать как российский, а не украинский.
Прекратите позориться и представьте свою страну достойно, — возмущаются киевляне.
Разработчики обещают самый большой открытый мир в сеттинге апокалипсиса. Действие будет разворачиваться в зоне Чернобыльской АЭС. Каждое действие игрока будет отражаться на судьбе персонажей, событиях и на мире в целом.
Как сообщалось ранее, разработчики показали пятиминутный геймплей S.T.A.L.K.E.R 2. Игра получила официальный подзаголовок Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля». — NEWS.ru). Ролик опубликован на YouTube Xbox.
Игры,РИА Новости,Чернобыль,Украина,
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