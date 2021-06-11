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Хакеры украли исходные коды игр у Electronic Arts

Газета.Ruиещё 3
3 часа назад
Хакеры взломали системы одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр Electronic Arts и похитили 780 гигабайт данных, сообщает CNN со ссылкой на представителя компании. Изначально сообщения о взломе EA появились на онлайн-форумах.
Хакеры украли исходный код FIFA 21 у Electronic Arts
Фото: DepositphotosDepositphotos
Хакеры утверждали, что завладели базой данных, содержащей в числе прочего исходный код игрового движка FrostBite, на котором созданы серии видеоигр FIFA, Madden и Battlefield. В компании подтвердили информацию о взломе и заверили, что личные данные игроков не были скомпрометированы.
"У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже внесли улучшения в систему безопасности и не ожидаем, что это повлияет на наши игры или наш бизнес", - заявили в Electronic Arts.
Ранее в популярной киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive был обнаружен опасный эксплойт — в приглашении другого игрока присоединиться к матчу может прятаться опасный баг, который позволит хакеру удаленно захватить компьютер жертвы.
Игры,CNN,
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