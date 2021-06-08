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Команды The Division не будут присутствовать на E3 2021

Игромания.ру
38 минут назад
Ubisoft объявила, что командынThe Division не будут присутствовать на шоу Ubisoft Forward в рамках E3 2021.Разработчики трудятся над контентом для The Division 2 — он должен выйти до конца года, — и обещают дополнительные тесты условно-бесплатной The Division: Heartland. К слову, недавно в сети появился её геймплей, а сам проект ожидается на PlayStation, Xbox и PC в 2022 году.
Команды The Division не будут присутствовать на E3 2021
Фото: Игромания.руИгромания.ру
При этом, разумеется, на Ubisoft Forward покажут другие игры: помимо Far Cry 6 и Riders Republic, продемонстрируют Rainbow Six Extraction, ранее известную как Rainbow Six Quarantine. А вот ремейк «Принца Персии: Пески времени» ждать не стоит, да и сама игра выйдет только в 2022 году.
Конференция Ubisoft состоится 12 июня в 22:00 МСК, а полное расписание можно увидеть здесь.
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