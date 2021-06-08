Knockout City от EA привлек пять миллионов игроков

В многопользовательский проект Knockout City про игры в вышибалы сыграли более пяти миллионов человек. Об этом сообщил издатель Electronic Arts на официальном сайте проекта.

Knockout City был представлен в феврале и разрабатывался Velan Studios. Геймплей проекта напоминает классическую детскую игру в вышибалы, где требуется попасть мячом по игрокам. Изначально игра должна была быть платной, однако позже стартовали бесплатные выходные до 31 мая, а уже затем EA запустили бесплатную версию с развитием до 25-го уровня.