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Knockout City от EA привлек пять миллионов игроков

MMO13
1 час назад
В многопользовательский проект Knockout City про игры в вышибалы сыграли более пяти миллионов человек. Об этом сообщил издатель Electronic Arts на официальном сайте проекта.
Knockout City от EA привлек пять миллионов игроков
Фото: MMO13MMO13
«Эта вечеринка была во многих смыслах незабываемой и мы так рады видеть поддержку и позитив, льющиеся от вас, нашего сообщества! С момента запуска команда наблюдала в матчах 5 миллионов новых вышибал. Это было потрясающе и неожиданно: геймплей сотен тысяч групп, более полумиллиарда нокаутов, просмотр миллионов часов игрового процесса, и — осмелимся ли мы это сказать? — за это время завязалась дружба среди тысяч людей. Кто знал, что вы можете сблизиться, ударив друг друга по лицу мячом?», — говорят разработчики.
Knockout City был представлен в феврале и разрабатывался Velan Studios. Геймплей проекта напоминает классическую детскую игру в вышибалы, где требуется попасть мячом по игрокам. Изначально игра должна была быть платной, однако позже стартовали бесплатные выходные до 31 мая, а уже затем EA запустили бесплатную версию с развитием до 25-го уровня.
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