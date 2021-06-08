Knockout City от EA привлек пять миллионов игроков

«Эта вечеринка была во многих смыслах незабываемой и мы так рады видеть поддержку и позитив, льющиеся от вас, нашего сообщества! С момента запуска команда наблюдала в матчах 5 миллионов новых вышибал. Это было потрясающе и неожиданно: геймплей сотен тысяч групп, более полумиллиарда нокаутов, просмотр миллионов часов игрового процесса, и — осмелимся ли мы это сказать? — за это время завязалась дружба среди тысяч людей. Кто знал, что вы можете сблизиться, ударив друг друга по лицу мячом?», — говорят разработчики.