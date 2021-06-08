Oddventure выполнила цель на Kickstarter на 213%

Издательство Pineapple Works и студия Infamous Rabbit успешно завершили Kickstarter-кампанию безумного приключения Oddventure. Игра собрала более 50 тысяч долларов, тем самым выполнив свою изначальную цель на 213%. Дополнительные деньги обеспечили игре ещё два варианта концовки и больше уникальных врагов.

Действие Oddventure происходит в проклятом сказочном мире с богатой мифологией. Сюда попадает Чарли, бунтующая девочка-подросток, у которой проблемы с гневом и социальная тревожность. Ей надо отыскать своего брата Бонзо и найти способ вернуться с ним домой.