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Oddventure выполнила цель на Kickstarter на 213%

Игромания.ру
2 часа назад
Издательство Pineapple Works и студия Infamous Rabbit успешно завершили Kickstarter-кампанию безумного приключения Oddventure. Игра собрала более 50 тысяч долларов, тем самым выполнив свою изначальную цель на 213%. Дополнительные деньги обеспечили игре ещё два варианта концовки и больше уникальных врагов.
Oddventure выполнила цель на Kickstarter на 213%
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Действие Oddventure происходит в проклятом сказочном мире с богатой мифологией. Сюда попадает Чарли, бунтующая девочка-подросток, у которой проблемы с гневом и социальная тревожность. Ей надо отыскать своего брата Бонзо и найти способ вернуться с ним домой.
Создатели Oddventure вдохновлялись играми наподобие Earthbound и Undertale. Выйти она должна на Nintendo Switch и PC в третьем квартале 2022 года. А пока в Steam можно познакомиться с демоверсией.
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