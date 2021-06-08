Боевик Ultra Age выйдет осенью, но платформы пока не названы

Корейские студии Next Stage и Visual Dart и издательство Dangen Entertainment в ходе трансляции Guerilla Collective объявили, что боевик с элементами рогалика Ultra Age выходит осенью 2021 года. Ранее игра была анонсирована для PlayStation 4, но пока что окончательный список поддердиваемых платформ не объявлен.

Действие Ultra Age происходит в далёком будущем, после того, как экосистема Земли сильно изменилась из-за пролетавшего мимо громадного метеорита. Ресурсы на ней практически исчерпаны, а значительная часть человечества отправилась в космическую колонию. Оставшиеся же собрались в Убежище.

Наш герой — вооружённый мечом воин по имени Эйдж. Он возвращается из космоса на Землю, чтобы испробовать последнюю надежду на спасение человечества. Его сопровождает дроид, и их обоих ждёт множество улучшений и головокружительных сражений.