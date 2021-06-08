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Боевик Ultra Age выйдет осенью, но платформы пока не названы

Игромания.ру
3 часа назад
Корейские студии Next Stage и Visual Dart и издательство Dangen Entertainment в ходе трансляции Guerilla Collective объявили, что боевик с элементами рогалика Ultra Age выходит осенью 2021 года. Ранее игра была анонсирована для PlayStation 4, но пока что окончательный список поддердиваемых платформ не объявлен.
Боевик Ultra Age выйдет осенью, но платформы пока не названы
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Действие Ultra Age происходит в далёком будущем, после того, как экосистема Земли сильно изменилась из-за пролетавшего мимо громадного метеорита. Ресурсы на ней практически исчерпаны, а значительная часть человечества отправилась в космическую колонию. Оставшиеся же собрались в Убежище.
Наш герой — вооружённый мечом воин по имени Эйдж. Он возвращается из космоса на Землю, чтобы испробовать последнюю надежду на спасение человечества. Его сопровождает дроид, и их обоих ждёт множество улучшений и головокружительных сражений.
Несмотря на независимый характер студий-разработчиков, нам обещают выдающуюся графику и эффектные динамичные сражения. За внешнюю сторону отвечает Visual Dart, которая принимала участие в создании Uncharted 4, Overwatch и Starcraft Remastered.
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