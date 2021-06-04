Утечка: Появились первые скриншоты из альфы Battlefield 6

На Reddit опубликовали первые скриншоты альфы Battlefield 6 — предполагается, что различным блогерам дали ранний доступ к мультиплееру, чтобы те поделились впечатлениями после анонса шутера 9 июня.
Создаётся впечатление, что в мире произошла катастрофа и по всей планете начали возникать различные катаклизмы — на это частично намекает свежий тизер, где американец призывает добровольцев сражаться за лучший мир, в котором их дома больше нет.
По слухам, EA планирует провести и публичное тестирование игры вскоре после анонса — то есть в июне или июле. Сама игра появится в конце года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, а анонс ожидается 9 июня.