В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Утекли первые скриншоты из альфы Battlefield 6

Игромания.ру
6 часов назад
На Reddit опубликовали первые скриншоты альфы Battlefield 6 — предполагается, что различным блогерам дали ранний доступ к мультиплееру, чтобы те поделились впечатлениями после анонса шутера 9 июня.
Утечка: Появились первые скриншоты из альфы Battlefield 6
Фото: СкриншотСкриншот
Создаётся впечатление, что в мире произошла катастрофа и по всей планете начали возникать различные катаклизмы — на это частично намекает свежий тизер, где американец призывает добровольцев сражаться за лучший мир, в котором их дома больше нет.
По слухам, EA планирует провести и публичное тестирование игры вскоре после анонса — то есть в июне или июле. Сама игра появится в конце года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, а анонс ожидается 9 июня.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители