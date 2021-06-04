В Rust разрешат помечать друзей и врагов

Разработчики из Facepunch Studios выпустили свежее крупное обновление для симулятора выживания Rust.

Одним из главных нововведений стала система контактов, которая позволит игрокам помечать друзей и врагов. В инвентаре появилась новая вкладка, где игроки найдут три списка игроков: замеченные, дружелюбные и враги.

В список замеченных попадут игроки, которые были в непосредственной близости в течение нескольких секунд, а в список врагов — любой игрок, который убьёт вас. При этом игроки могут самостоятельно управлять списками, добавляя контакты в тот или иной из них.

Авторы обновили и бинокль, который теперь показывает точку над головой игрока, цвет которой соответствует тому, в каком списке он находится.

Авторы работают и над системой репутации, которая будет менять цвет имени игрока в зависимости от того, насколько вероятно, что он убьёт первого встречного. Однако любой сервер может отключить систему контактов.

Кроме того, теперь игроки могут показать своё имя на дальней дистанции, помахав другому игроку.