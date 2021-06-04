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В Rust добавили систему, которая позволит помечать друзей и врагов

Игромания.ру
2 часа назад
Разработчики из Facepunch Studios выпустили свежее крупное обновление для симулятора выживания Rust.
В Rust разрешат помечать друзей и врагов
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Одним из главных нововведений стала система контактов, которая позволит игрокам помечать друзей и врагов. В инвентаре появилась новая вкладка, где игроки найдут три списка игроков: замеченные, дружелюбные и враги.
В список замеченных попадут игроки, которые были в непосредственной близости в течение нескольких секунд, а в список врагов — любой игрок, который убьёт вас. При этом игроки могут самостоятельно управлять списками, добавляя контакты в тот или иной из них.
Авторы обновили и бинокль, который теперь показывает точку над головой игрока, цвет которой соответствует тому, в каком списке он находится.
Авторы работают и над системой репутации, которая будет менять цвет имени игрока в зависимости от того, насколько вероятно, что он убьёт первого встречного. Однако любой сервер может отключить систему контактов.
Кроме того, теперь игроки могут показать своё имя на дальней дистанции, помахав другому игроку.
Наконец, в этом обновлении авторы добавили возможность цветового кодирования электрических проводов и шлангов, представили переработанный искусственный интеллект и более продвинутый набор функций для просмотра демо и управления ими, а также обновили животных, которые получили новые модели.
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