Разработчики задумались о консольной версии Valorant

Мобильная адаптация Valorant была официально анонсирована во время празднования первой годовщины, но как насчет консольной версии шутера? В разговоре с зарубежным порталом www.polygon.com исполнительный продюсер Анна Донлон подтвердила, что Riot Games действительно планирует ее выпустить.

Фото: MMO13 MMO13

На данный момент консольная версия не находится в активной стадии разработки, поскольку команда пока не определилась, как будет выглядеть игра. Как объяснила Донлон, адаптация тактического шутера под геймпады является непростой задачей, поэтому разработчики решили сначала сосредоточиться на Valorant Mobile:

«Как ни странно, я действительно думаю, что переход на мобильные устройства был для нас немного проще», — сказала Донлон. «Консоль кажется очевидной для FPS, да? [...] Но выпуск такой игры, как тактический шутер, на консолях — дело непростое. Нелегко добиться такого уровня соревновательности на платформе, где нужно использовать контроллер. А нам бы не хотелось просто портировать игру. [...] Таким образом, мы обнаружили, что переход на мобильные устройства станет быстрее, а разработка мобильной версии — проще».