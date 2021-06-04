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Объявлено примерное окно выхода ПК-версии Bless Unleashed

MMO13
6 часов назад
Финальное тестирование ПК версии Bless Unleashed разработчики из Round8 Studio назвали довольно успешным, ведь проект успело попробовать около 400 000 человек. Часть от этого числа также оставила фидбэк и на его основе авторы в дальнейшем планируют вести работу вплоть до релиза примерно в середине июля.
Релиз ПК-версии Bless Unleashed намечен на июль
Фото: MMO13MMO13
Планируется в первую очередь заняться переделкой интерфейса, чтобы он меньше походил на консольный и был удобен пользователям на ПК. Также обещают повысить общее качество исполнения игры, добавить внутриигровое обучение, усовершенствовать боевую систему, обновить другие системы и многое другое.
Bless Unleashed — это бесплатная фэнтезийная массовая многопользовательская RPG, разрабатываемая компанией Round 8 на движке UE 4 и издаваемая в Европе компанией Neowiz. Проект на данный момент доступен лишь в консольном варианте для PS4 и Xbox One, однако позже выйдет и на ПК.
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