Релиз ПК-версии Bless Unleashed намечен на июль

Финальное тестирование ПК версии Bless Unleashed разработчики из Round8 Studio назвали довольно успешным, ведь проект успело попробовать около 400 000 человек. Часть от этого числа также оставила фидбэк и на его основе авторы в дальнейшем планируют вести работу вплоть до релиза примерно в середине июля.
Планируется в первую очередь заняться переделкой интерфейса, чтобы он меньше походил на консольный и был удобен пользователям на ПК. Также обещают повысить общее качество исполнения игры, добавить внутриигровое обучение, усовершенствовать боевую систему, обновить другие системы и многое другое.
Bless Unleashed — это бесплатная фэнтезийная массовая многопользовательская RPG, разрабатываемая компанией Round 8 на движке UE 4 и издаваемая в Европе компанией Neowiz. Проект на данный момент доступен лишь в консольном варианте для PS4 и Xbox One, однако позже выйдет и на ПК.