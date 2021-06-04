Релиз ПК-версии Bless Unleashed намечен на июль

Финальное тестирование ПК версии Bless Unleashed разработчики из Round8 Studio назвали довольно успешным, ведь проект успело попробовать около 400 000 человек. Часть от этого числа также оставила фидбэк и на его основе авторы в дальнейшем планируют вести работу вплоть до релиза примерно в середине июля.

Фото: MMO13 MMO13

Планируется в первую очередь заняться переделкой интерфейса, чтобы он меньше походил на консольный и был удобен пользователям на ПК. Также обещают повысить общее качество исполнения игры, добавить внутриигровое обучение, усовершенствовать боевую систему, обновить другие системы и многое другое.