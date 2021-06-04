Анонсирована «самая уютная» MMO Palia

Студия Singularity 6 анонсировала свою первую игру под названием Palia, которая позиционируется, как самая уютная MMO на ближайшие годы. Действия данного проекта развернутся в постоянно развивающемся фэнтезийном мире, где игроки смогут построить дом, встретиться и подружиться с интересными персонажами и вместе с другими игроками следить за нарративом.

Фото: MMO13 MMO13

В Palia люди относятся к легендарной расе, исчезнувшей тысячи лет назад на пике своего величия, но никто не знает почему. Игроки пробуждаются в причудливой деревне на южном побережье Палии, где они пытаются построить будущее для человечества. Вместе с огромным онлайн-сообществом им откроются секреты прошлого по ходу развития истории, на которое уйдут годы.

«Мы основали Singularity 6, чтобы создавать игры, объединяющие людей. Мы так рады впервые пригласить игроков в Palia. Наша игра, вдохновленная некоторыми из любимых игр, позволяет вам строить свою судьбу и жить в красивом мире, а также дает ощущение того, что вы находитесь дома. Мы ожидаем, что игроки будут играть огромную роль в формировании игры, и нам не терпится увидеть, что они сделают в Палии» — рассказал геймдиректор Айдан Карабайч.