Вышло обновление No Man's Sky

Для No Man's Sky вышло большое обновление 3.5 на всех платформах, добавляющее многочисленные улучшения визуального ряда и поддержку новых технологий.
Теперь пользователи могут насладиться улучшенными отражениями, освещением, новыми эффектами текстур, новым небом, большим количеством деталей. На ПК также была привнесена возможность включать DLSS для видеокарт серии NVIDIA RTX, что позволяет значительного повысить производительность и качество изображения при игре с высоким разрешением.
Кроме этого, детализация поверхности планет претерпела изменения в лучшую сторону, расширился список животных с возможностью приручения, появился материал Мех и произведены улучшения качества жизни. Полный патч-ноут вы можете увидеть по ссылке.