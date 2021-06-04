Вышло обновление No Man's Sky

Для No Man's Sky вышло большое обновление 3.5 на всех платформах, добавляющее многочисленные улучшения визуального ряда и поддержку новых технологий.

Фото: MMO13 MMO13

Теперь пользователи могут насладиться улучшенными отражениями, освещением, новыми эффектами текстур, новым небом, большим количеством деталей. На ПК также была привнесена возможность включать DLSS для видеокарт серии NVIDIA RTX, что позволяет значительного повысить производительность и качество изображения при игре с высоким разрешением.