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Инсайдер: в GTA 6 появится криптовалюта

CyberSport.ruиещё 1
6 часов назад
Rockstar добавит в GTA 6 криптовалюту в качестве альтернативной внутриигровой валюты. Об этом в твиттере сообщил инсайдер Том Хендерсон.
В GTA 6 появится криптовалюта
Фото: CyberSportCyberSport
По словам инсайдера, в некоторых миссиях GTA 6 игрок вместо обычных денег будет получать биткоины или иную криптовалюту, которой можно будет торговать на фондовом рынке. Хендерсон добавил, что переводы в криптовалюте будут совершать высокопоставленные персонажи, которым важен факт анонимности.
Последняя на текущий момент часть Grand Theft Auto — GTA V — вышла в 2013 году. Rockstar Games не заявляла о разработке GTA 6 и только однажды прокомментировала слухи о её возможном выходе, ответив пользователю, что ему стоит «следить за новостями», пока он ждет релиза тайтла.
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