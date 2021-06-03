В GTA 6 появится криптовалюта

Rockstar добавит в GTA 6 криптовалюту в качестве альтернативной внутриигровой валюты. Об этом в твиттере сообщил инсайдер Том Хендерсон.
Фото: CyberSportCyberSport
По словам инсайдера, в некоторых миссиях GTA 6 игрок вместо обычных денег будет получать биткоины или иную криптовалюту, которой можно будет торговать на фондовом рынке. Хендерсон добавил, что переводы в криптовалюте будут совершать высокопоставленные персонажи, которым важен факт анонимности.
Последняя на текущий момент часть Grand Theft Auto — GTA V — вышла в 2013 году. Rockstar Games не заявляла о разработке GTA 6 и только однажды прокомментировала слухи о её возможном выходе, ответив пользователю, что ему стоит «следить за новостями», пока он ждет релиза тайтла.