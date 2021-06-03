В GTA 6 появится криптовалюта

Rockstar добавит в GTA 6 криптовалюту в качестве альтернативной внутриигровой валюты. Об этом в твиттере сообщил инсайдер Том Хендерсон.

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По словам инсайдера, в некоторых миссиях GTA 6 игрок вместо обычных денег будет получать биткоины или иную криптовалюту, которой можно будет торговать на фондовом рынке. Хендерсон добавил, что переводы в криптовалюте будут совершать высокопоставленные персонажи, которым важен факт анонимности.