Albion Online выпускают на мобильных устройствах

Берлинская студия Sandbox Interactive объявила о новом релизе своей онлайновой ролевой игры Albion Online: она появится в магазинах App Store и Google Play 9 июня. Владельцы устройств на iOS и Android могут пройти предварительную регистрацию.

Для игроков, которые зайдут и в РС-версию, и в мобильный вариант после релиза 9 июня, приготовлена особая награда. Они получат новую оболочку ездовой лошади «Химера» и книги интуиции на 100 тысяч славы.

Albion Online вышла на РС в 2017 году. Но с самого начала разработчики планировали сделать её доступной как можно большему количеству игроков. И выход на смартфонах позволит серьёзно расширить количество новых героев.