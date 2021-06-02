В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Drug Dealer Simulator добавили подземный мир с Sewer Dealer Bro

Игромания.ру
8 часов назад
Издательство Movie Games и студия Byterunners Game объявили о выходе масштабного дополнения к успешному симулятору наркобарыги Drug Dealer Simulator. Обновление получило название Sewer Dealer Bro и добавляет в мир целый подземный слой: подвалы, канализацию, катакомбы и прочие коллекторы.
В Drug Dealer Simulator добавили подземный мир
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Благодаря нововведению канализационные люки больше не работают как телепорты. Теперь наш дилер должен пробираться в подземные ходы — при этом размер его багажа ограничен.
Канализация позволяет безопасно перемещаться под всем городом, но для некоторых проходов потребуются отмычки.
Изменено и действие полиции. Теперь по ночам вокруг гетто появляются патрули, блокируя проходы. Они реагируют на действия героя: если часто использовать одни и те же маршруты, то копы будут чаще на них появляться.
Drug Dealer Simulator вышла в Steam около года назад и получает очень положительные отзывы. Купить её можно за 435 рублей. А для проверки доступна бесплатная демоверсия.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители