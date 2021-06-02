В Drug Dealer Simulator добавили подземный мир

Издательство Movie Games и студия Byterunners Game объявили о выходе масштабного дополнения к успешному симулятору наркобарыги Drug Dealer Simulator. Обновление получило название Sewer Dealer Bro и добавляет в мир целый подземный слой: подвалы, канализацию, катакомбы и прочие коллекторы.

Благодаря нововведению канализационные люки больше не работают как телепорты. Теперь наш дилер должен пробираться в подземные ходы — при этом размер его багажа ограничен.

Канализация позволяет безопасно перемещаться под всем городом, но для некоторых проходов потребуются отмычки.

Изменено и действие полиции. Теперь по ночам вокруг гетто появляются патрули, блокируя проходы. Они реагируют на действия героя: если часто использовать одни и те же маршруты, то копы будут чаще на них появляться.