Назван срок жизни PlayStation 4

Приставка PlayStation 4 будет оставаться на рынке до 2023 года. Об этом глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил на встрече с инвесторами, сообщает издание TweakTown.

Несмотря на то что Sony делает огромный упор на консоль нового поколения, PS4 продолжит продаваться и получать поддержку в новых играх. «Мы ожидаем, что у PS4 будет самый длинный "хвост" и самый глубокий интерес среди всех наших платформ», — отметил Райан. PlayStation 5 является флагманским продуктом корпорации, однако в SIE ожидают, что основной доход с продаж игр — более 70 процентов — в 2021 году будут генерировать владельцы PS4.

Джим Райан заметил, что срок жизни приставки прошлого поколения будет продлен до 2023 года по несколько причинам. В первую очередь топ-менеджер называет режим самоизоляции, который повлиял на интерес к домашним развлечениям. Также Райн отметил, что линейка игр для PS4, запланированная на 2021 и 2022 финансовые годы, очень обширна, и подчеркнул взрывной рост бесплатных тайтлов. Кроме того, представитель SIE выделил популярность подписки PlayStation Plus, которая доступна на всех консолях Sony.

В ноябре глава по развитию платформ Sony Хидеки Нисино (Hideki Nishino) заявил , что переход пользователей приставок с PS4 на PS5 займет около трех лет.