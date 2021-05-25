В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

CD Projekt всё ещё ждет решения Sony о возвращении Cyberpunk 2077 в PS Store

Игромания.руиещё 1
25 мая 2021
Сегодня глава CD Projekt Адам Кичинский в разговоре с инвесторами решил вновь прокомментировать ситуацию с недоступностью Cyberpunk 2077 в PlayStation Store — там игру нельзя купить уже почти полгода. По его словам, никакой новой информации сейчас нет. Разработчики беседуют с Sony и делают проект «лучше с каждым патчем» — происходит заметный прогресс. Однако решение о возвращении игры в магазин полностью зависит от Sony. В марте вице-президент бизнес-направления компании Михал Новаковский рассказывал инвесторам нечто подобное: «Думаю, мы ближе к возвращению, а не дальше, однако финальное слово за Sony. Подождём и посмотрим». В CD Projekt считают, что снятие игры с продаж в PS Store нанесло удар по продажам на всех платформах. В ближайшее время основному росту продаж должен поспособствовать выход Cyberpunk 2077 на PS5 и Xbox Series и возвращение проекта в PS Store. Последнее крупное обновление для Cyberpunk 2077 вышло в конце марта — с тех пор студия успела выпустить несколько небольших заплаток. Больше на Игромании Аня Тейлор-Джой и Лондон прошлого в трейлере нового фильма Эдгара Райта Resident Evil Village вернула себе лидерство в Британии Alpha Protocol стала жертвой Mass Effect 2 — и частично SEGA
CD Projekt всё ещё ждет решения Sony о возвращении Cyberpunk 2077 в PS Store
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игры,Эдгар Райт,Аня Тейлор-джой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители