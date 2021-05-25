CD Projekt всё ещё ждет решения Sony о возвращении Cyberpunk 2077 в PS Store

Сегодня глава CD Projekt Адам Кичинский в разговоре с инвесторами решил вновь прокомментировать ситуацию с недоступностью Cyberpunk 2077 в PlayStation Store — там игру нельзя купить уже почти полгода. По его словам, никакой новой информации сейчас нет. Разработчики беседуют с Sony и делают проект «лучше с каждым патчем» — происходит заметный прогресс. Однако решение о возвращении игры в магазин полностью зависит от Sony. В марте вице-президент бизнес-направления компании Михал Новаковский рассказывал инвесторам нечто подобное: «Думаю, мы ближе к возвращению, а не дальше, однако финальное слово за Sony. Подождём и посмотрим». В CD Projekt считают, что снятие игры с продаж в PS Store нанесло удар по продажам на всех платформах. В ближайшее время основному росту продаж должен поспособствовать выход Cyberpunk 2077 на PS5 и Xbox Series и возвращение проекта в PS Store. Последнее крупное обновление для Cyberpunk 2077 вышло в конце марта — с тех пор студия успела выпустить несколько небольших заплаток. Больше на Игромании Аня Тейлор-Джой
и Лондон прошлого в трейлере нового фильма Эдгара Райта
Resident Evil Village вернула себе лидерство в Британии Alpha Protocol стала жертвой Mass Effect 2 — и частично SEGA