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Авторы God Wars анонсировали «космическую оперу» Relayer

Игромания.ру
10 часов назад
Компания Kadokawa Games анонсировала стратегическую ролевую игру Relayer, которую описывает как «космическую оперу новой эры». Проект, ранее известный как Project Stella, станет главной темой грядущего выпуска Weekly Famitsu.
Авторы God Wars анонсировали «космическую оперу» Relayer
Фото: Игромания.руИгромания.ру
В журнале, который выйдет 27 мая, грядущей игре посвятят 14 страниц. На них расскажут все подробности, причём из первых рук, с помощью интервью с ведущими создателями игры.
Пока что ни о сроках релиза, ни о поддерживаемых платформах, ни о подробностях игрового мира, сюжета и механиках ничего не сообщается. Известно лишь, что над игрой работает команда, коорая отвечала за тактическую ролевую игру God Wars.
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