Авторы God Wars анонсировали «космическую оперу» Relayer

В журнале, который выйдет 27 мая, грядущей игре посвятят 14 страниц. На них расскажут все подробности, причём из первых рук, с помощью интервью с ведущими создателями игры.

Пока что ни о сроках релиза, ни о поддерживаемых платформах, ни о подробностях игрового мира, сюжета и механиках ничего не сообщается. Известно лишь, что над игрой работает команда, коорая отвечала за тактическую ролевую игру God Wars.