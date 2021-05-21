Вышел бесплатный пролог и приквел Prison Simulator

Студия Baked Games и издательство PlayWay до сих пор не назвали дату релиза Prison Simulator, хотя игра была анонсирована ещё в 2018 году и выпустить её собирались в 2019. Но теперь ясно, что работа над симулятором тюремного надзирателя близится к концу: уже доступен пролог Prison Simulator.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки могут пройти бесплатный сценарий, которого не будет в основной игре. Мы попадём в прошлое, во времена, когда в нашей подведомственной тюрьме всё было по-другому и царили совсем другие порядки.

Заключенные, которым надзиратели пытаются показать их место, в один прекрасный момент взбунтуются, и тогда потребуется много сил, чтобы обуздать восстание или хотя бы выжить. И в ход можно будет пускать самые разные методы, от переговоров до огнестрельного оружия.