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Официальные форумы Bethesda начнут закрывать уже на следующей неделе

Игромания.ру
9 часов назад
Компания Bethesda объявила, что уже на следующей неделе, 24 мая, начнёт процесс закрытия своих официальных форумов.Сначала разделы форума переведут в режим «только чтение», а уже через 30 дней, 6 июля, небольшие и малопопулярные разделы начнут архивировать. К этому времени доступ к ним будет закрыт окончательно.
Официальные форумы Bethesda начнут закрывать
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Единственным исключением станут форумы The Elder Scrolls Online, которые работают на отдельной платформе, поэтому продолжат работу в обычном режиме.
Игрокам предлагают продолжить общаться на официальных серверах Discord. Кроме того, Bethesda продолжит поддержку сообществ на Reddit и в социальных сетях. Также работу продолжит служба поддержки.обностей
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