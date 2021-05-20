Официальные форумы Bethesda начнут закрывать

Компания Bethesda объявила, что уже на следующей неделе, 24 мая, начнёт процесс закрытия своих официальных форумов.Сначала разделы форума переведут в режим «только чтение», а уже через 30 дней, 6 июля, небольшие и малопопулярные разделы начнут архивировать. К этому времени доступ к ним будет закрыт окончательно.
Единственным исключением станут форумы The Elder Scrolls Online, которые работают на отдельной платформе, поэтому продолжат работу в обычном режиме.
Игрокам предлагают продолжить общаться на официальных серверах Discord. Кроме того, Bethesda продолжит поддержку сообществ на Reddit и в социальных сетях. Также работу продолжит служба поддержки.обностей