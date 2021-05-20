Разработчики из студии Gasket Games объявили, что пошаговая стратегия Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground получит поддержку кроссплея между всеми платформами. Кроссплей позволит игрокам на PS4, Xbox One, Switch и PC соревноваться друг с другом в мультиплеерных матчах.

Напомним, что в Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground будут и одиночные нелинейные кампании, которые генерируются процедурно, где игроками предстоит управлять одной из трёх фракций: Грозорождёнными, Ночными призраками или Нурглитами.Ключевой особенностью грядущей пошаговой стратегии стали карты, которые игроки будут получать в каждом бою и которые откроют доступ к новым отрядам, навыкам, оружию и снаряжению.