По Injustice: Gods Among Us снимут фильм

Причем не было никакого официального анонса со стороны DC или Warner Bros. — о проекте узнали из недавнего пресс-релиза по второй части «Бэтмена. Долгий Хэллоуин». Подробности о картине неизвестны, но новостями об экранизации наверняка поделятся до конца года — впрочем, многие надеются, что анимационная Injustice выйдет как раз в 2021-м.