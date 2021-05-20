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СМИ: Injustice: Gods Among Us получит полнометражную анимационную ленту

Игромания.ру
13 часов назад
IGN сообщает, что по файтингу Injustice: Gods Among Us выпустят полнометражную анимационную ленту.
По Injustice: Gods Among Us снимут фильм
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Причем не было никакого официального анонса со стороны DC или Warner Bros. — о проекте узнали из недавнего пресс-релиза по второй части «Бэтмена. Долгий Хэллоуин». Подробности о картине неизвестны, но новостями об экранизации наверняка поделятся до конца года — впрочем, многие надеются, что анимационная Injustice выйдет как раз в 2021-м.
Напомним, оригинальная Injustice: Gods Among Us вышла в 2013 году, рассказывая историю о мрачной версии Супермена, его противостоянии с Бэтменом и другими героями DC.
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