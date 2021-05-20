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В World Of Warships стартовало событие «Битва чудовищ»

MMO13
12 часов назад
Компания Wargaming запустила новое внутриигровое событие в бесплатном онлайновом экшене World Of Warships. Ивент получил название «Битва чудовищ» и выполнен в тематике германской мифологии.
В World Of Warships стартовало событие «Битва чудовищ»
Фото: MMO13MMO13
Всего активность поделена на четыре фазы — по одной неделе на каждую. Перед началом каждого этапа нужно выбрать одну из четырёх команд: Welthund (огромный чёрный пёс), Feuerputz (демон), Glühschwanz (дракон) или Lindwurm (дух с телом змеи и головой дракона).
Каждая сторона получает индивидуальные боевые задачи и их выполнение продвинет по личному и командному процессу. Задачи можно выполнять в случайных, кооперативных и ранговых боях на кораблях V–X уровня и с началом каждого этапа, прогресс обнуляется. Участвовать в ивенте могут лишь те, кто достиг восьмого уровня доступа.
Наградами за участие являются уникальные нашивки, флаги, командиры с 10 очками навыков и свежий временный ресурс — Жетоны чудовищ. Последний обменивается в Адмиралтействе на всяческие бонусы, в том числе контейнеры «Ютландское сражение» и «Немецкие эсминцы».
Также в обновлении 0.10.4, разработчики выпустили новую коллекцию с немецкими эсминцами и рассказом о данных кораблях и людях, служивших на них. Коллекция имеет четыре раздела с четырьмя элементами в каждом. Разблокировка любого из них даёт премиум-аккаунт в качестве награды и раскрывает элемент истории. Собрав всю коллекцию можно получить постоянный камуфляж «Железный крест» для Gustav Julius Maerker (VIII уровень) и флаг события «Немецкие эсминцы. Часть 2».
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