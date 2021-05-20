В World Of Warships стартовало событие «Битва чудовищ»

Компания Wargaming запустила новое внутриигровое событие в бесплатном онлайновом экшене World Of Warships. Ивент получил название «Битва чудовищ» и выполнен в тематике германской мифологии.

Фото: MMO13 MMO13

Всего активность поделена на четыре фазы — по одной неделе на каждую. Перед началом каждого этапа нужно выбрать одну из четырёх команд: Welthund (огромный чёрный пёс), Feuerputz (демон), Glühschwanz (дракон) или Lindwurm (дух с телом змеи и головой дракона).

Каждая сторона получает индивидуальные боевые задачи и их выполнение продвинет по личному и командному процессу. Задачи можно выполнять в случайных, кооперативных и ранговых боях на кораблях V–X уровня и с началом каждого этапа, прогресс обнуляется. Участвовать в ивенте могут лишь те, кто достиг восьмого уровня доступа.

Наградами за участие являются уникальные нашивки, флаги, командиры с 10 очками навыков и свежий временный ресурс — Жетоны чудовищ. Последний обменивается в Адмиралтействе на всяческие бонусы, в том числе контейнеры «Ютландское сражение» и «Немецкие эсминцы».