В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

MMORPG Trickster M вышла на iOS, Android и PC

MMO13иещё 1
14 часов назад
NCSOFT выпустила на территории Южной Кореи новую MMORPG Trickster M, основанную на вселенной старой компьютерной игре 2003 года Trickster Online. Проект доступен на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на PC через официальный эмулятор Purple. О том, как скачать игру, мы подробно рассказали в нашем гайде.
MMORPG Trickster M вышла на iOS, Android и PC
Фото: MMO13MMO13
В отличие от многих других MMORPG, сосредоточенных на сражениях, Trickster M, по заверением разработчиков, ориентирована на приключения. Тем не менее, классические режимы для PvP и PvE тоже никуда не денутся. Игрокам придется сражаться за хорошие места поиска артефактов и сокровищ. Графика же выполнена таким образом, чтобы перенести дух оригинального проекта.
О выходе Trickster M на глобальном рынке пока ничего не известно.
Игры,Корея, Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители