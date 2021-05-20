MMORPG Trickster M вышла на iOS, Android и PC

В отличие от многих других MMORPG, сосредоточенных на сражениях, Trickster M, по заверением разработчиков, ориентирована на приключения. Тем не менее, классические режимы для PvP и PvE тоже никуда не денутся. Игрокам придется сражаться за хорошие места поиска артефактов и сокровищ. Графика же выполнена таким образом, чтобы перенести дух оригинального проекта.