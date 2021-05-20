MMORPG Trickster M вышла на iOS, Android и PC

NCSOFT выпустила на территории Южной Кореи
новую MMORPG Trickster M, основанную на вселенной старой компьютерной игре 2003 года Trickster Online. Проект доступен на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на PC через официальный эмулятор Purple. О том, как скачать игру, мы подробно рассказали в нашем гайде.
В отличие от многих других MMORPG, сосредоточенных на сражениях, Trickster M, по заверением разработчиков, ориентирована на приключения. Тем не менее, классические режимы для PvP и PvE тоже никуда не денутся. Игрокам придется сражаться за хорошие места поиска артефактов и сокровищ. Графика же выполнена таким образом, чтобы перенести дух оригинального проекта.