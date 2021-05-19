В России рекордно вырос спрос на компьютерные игры

В 2020 году российские геймеры на всех игровых платформах стали больше покупать игры и совершать внутриигровые покупки, при этом вырос и среднемесячный чек для покупок на всех устройствах, сообщает в своем исследовании MY.GAMES.

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За последний год в России изменилось отношение к играм: если в 2019 году только четверть поддерживали увлечение (и играли сами) или относились положительно, то в 2020 году - уже каждый третий (25% и 33% соответственно). 70% опрошенных старше 24 лет. 59% игроков - мужчины, 41% - женщины. Среди опрошенных хотя бы раз в месяц 85% играли в мобильные игры, 70% - в игры на персональном компьютере, 29% - в консольные проекты.

В свою очередь 85% опрошенных играли на планшете или смартфоне хотя бы раз за последний месяц, при этом 78% пользуются только Android-устройствами. 17% начали играть в мобильные игры менее года назад. Самые популярные места для игр - дом (95%), общественный транспорт (46%) и работа (34%), при этом 30% параллельно с игрой смотрят другой контент.

Мобильные геймеры стали чаще и больше платить за сами игры (18% в 2019 году и 21% в 2020 году) и внутриигровые услуги (19% в 2019 году теперь 22% в 2020 году). Средний чек на покупку мобильных игр в 2020 вырос на 46% и составил 949 рублей (648,2 рубля в 2019 году), а на покупку внутриигровых предметов - вырос на 96% до 836,9 рубля (423,4 рубля в 2019 году).

Более половины опрошенных играет сразу в 2-3 мобильные игры одновременно, а треть - только в одну. Главными критериями выбора игры являются низкая стоимость (или ее отсутствие), малое количество рекламы, а также возможность играть без интернета. Топ-3 популярных жанров у мужчин: игры в жанрах MOBA, "королевская битва" и экшены, а у женщин - игры жанров "поиск предметов", "тайм-менеджмент" и музыкальные игры. Подростки предпочитают соревновательные и азартные игры, а также песочницы, а аудитория старше 35-ти лет - игры в жанре match-3.

Игроки на ПК стали чаще покупать игры, при этом покупки все больше ушли в цифру: сейчас лишь 15% геймеров покупают игры в офлайновом формате (22% в августе 2019). Предпочтения в ПК-жанрах за последний год не изменились: немного подросла популярность "королевских битв", "выживалок", MOBA, спортивных симуляторов и игр-песочниц. Почти половина опрошенных игроков младше 24 лет отдают предпочтение крафт-играм и сурвайвалам, в то время как аудитория старше 35 лет - стратегиям и коллекционным карточным играм.

Как и мобильные пользователи, поклонники ПК-игр стали чаще покупать внутриигровые сервисы и услуги - значительно выросли категории платящих более 2000 рублей в месяц. Средний чек на покупку ПК-игр по словам опрошенных в 2020 вырос на 64% и составил 1810,8 рубля (1103,3 рубля в 2019 году), а на покупку внутриигровых предметов - вырос на 73% до 1086,4 рубля (628,8 рубля в 2019 году).

Доля консольных геймеров в 2020 году увеличилась относительно августа 2019: в декабре прошлого года почти треть опрошенных хотя бы раз играли на консоли в течение последнего месяца. Аудитория платформы изменилась - выросла доля женщин и игроков старше 35 лет. Среди компаний Sony занимает лидирующие позиции на рынке: 46% игроков рассматривают возможность приобретения консоли следующего поколения в ближайшие полгода, из них почти 80% рассматривают именно PlayStation 5, при этом 19,2% уже играют на консолях нового поколения. За 2020 год выросла популярность таких жанров, как королевские битвы и симуляторы военной техники - в основном предпочтение им отдает молодая аудитория. Женщины-игроки предпочитают крафт-игры и RPG, а меньше всего играют в хорроры.