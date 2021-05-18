Epic Games подала в суд на производителя умных очков Nreal

Epic Games подала в суд на китайского производителя умных очков Nreal. Всё дело в названии компании, которое, как утверждают в Epic, «практически идентично» названию движка Unreal.

Как отмечает The Verge, ещё в 2018 году Epic пыталась заблокировать регистрацию торговой марки. Тогда компании обсудили урегулирование конфликта. Однако в новом иске Epic упоминает, что обсуждение было безрезультатным.

Epic утверждает, что названия Nreal не только похоже на Unreal, но и что обе компании конкурируют в одном и том же пространстве.

Nreal производит очки дополненной реальности Nreal Light, которые проецируют 3D-объекты, приложения и игры. Очки доступны в Южной Корее, а уже во втором квартале этого года запланирован запуск в США.

Пока у Epic нет собственных очков дополненной реальности, однако Nreal Light поддерживают Unreal Engine. Кроме того, Epic ожидает, что Unreal Engine «займёт видное место в создании виртуальной метавселенной, трёхмерной социальной платформы в реальном времени, где друзья встречаются, чтобы взаимодействовать и получать приятные впечатления».