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Epic Games подала в суд на производителя умных очков Nreal

Игромания.ру
12 часов назад
Epic Games подала в суд на китайского производителя умных очков Nreal. Всё дело в названии компании, которое, как утверждают в Epic, «практически идентично» названию движка Unreal.
Epic Games подала в суд на производителя умных очков Nreal
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Как отмечает The Verge, ещё в 2018 году Epic пыталась заблокировать регистрацию торговой марки. Тогда компании обсудили урегулирование конфликта. Однако в новом иске Epic упоминает, что обсуждение было безрезультатным.
Epic утверждает, что названия Nreal не только похоже на Unreal, но и что обе компании конкурируют в одном и том же пространстве.
Nreal производит очки дополненной реальности Nreal Light, которые проецируют 3D-объекты, приложения и игры. Очки доступны в Южной Корее, а уже во втором квартале этого года запланирован запуск в США.
Пока у Epic нет собственных очков дополненной реальности, однако Nreal Light поддерживают Unreal Engine. Кроме того, Epic ожидает, что Unreal Engine «займёт видное место в создании виртуальной метавселенной, трёхмерной социальной платформы в реальном времени, где друзья встречаются, чтобы взаимодействовать и получать приятные впечатления».
По мнению Epic, всё это может ввести в заблуждение клиентов.
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