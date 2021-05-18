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Samurai Shodown выйдет в Steam вместе с появлением нового персонажа

MMO13
13 часов назад
ПК-версия файтинга Samurai Shodown вышла в качестве временного эксклюзива Epic Games Store еще 11 июня 2020 года, но совсем скоро доберется до Steam. Произойдет это уже 14 июня 2021 года, вместе с выходом очередного DLC.
Samurai Shodown выйдет в Steam с новым героем
Фото: MMO13MMO13
Дополнение добавит нового играбельного персонажа по имени Широ Токисада Амакуса. Это уже третий боец из четырех, входящих в Season Pass 3. Он появился в самой первой части Samurai Shodown, вышедшей в 1993 году, и с тех пор мелькал во многих играх серии.
Последним DLC-персонажем из третьего сезонного пропуска должен стать неанонсированный персонаж из серии файтингов Guilty Gear.
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