Операция Rainbow Six Siege получила название North Star

Создатели Rainbow Six Siege объявили название новой операции тактического шутера — North Star. Постер прилагается.Ранее Ubisoft уже сообщала, что в игре появится оперативник из племени накода из Северной Америки, а ещё разработчики обновят «Фавелу».

При этом, согласно утечкам, нового бойца будут звать Thunderbird, и он обладает высокой скоростью, а ещё он использует восстанавливающий здоровье гаджет Kóna Station.