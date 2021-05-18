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Новая операция Rainbow Six Siege получила название North Star

Игромания.руиещё 1
15 часов назад
Создатели Rainbow Six Siege объявили название новой операции тактического шутера — North Star. Постер прилагается.Ранее Ubisoft уже сообщала, что в игре появится оперативник из племени накода из Северной Америки, а ещё разработчики обновят «Фавелу».
Операция Rainbow Six Siege получила название North Star
Фото: Игромания.руИгромания.ру
При этом, согласно утечкам, нового бойца будут звать Thunderbird, и он обладает высокой скоростью, а ещё он использует восстанавливающий здоровье гаджет Kóna Station.
Подробнее об операции, которая стартует в следующем месяце, должны рассказать в скором времени.
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